​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler

Tatilden Dönen Kişiler Virüse Yakalanıyor

Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz

Meksika Puebla eyaletinin valisi Miguel Barbosa, Meksika’da bugüne kadar salgına yakalananların kişilerin zengin kişiler olduğunu belirterek, “Zenginseniz risk altındasınız demektir. Fakirseniz, böyle bir şey yok” dedi.Meksika’da bugüne kadar doğrulanan 475 vakanın üçte birinin uluslararası uçuşlarla bağlantılı olduğu belirtilirken, vakaların çoğunun İtalya yada ABD’de tatili yapıp Meksika’ya dönen kişiler olduğu açıklandı.Meksika Puebla eyaletinin valisi Miguel Barbosa, yaptığı açıklamada; ‘fakir kişiler seyahatler yapmasın. Virüse yakalananların çoğu zengin ve varlıklı insanlar oluyor. Fakirlerin bağışıklıkları güçlü onlar risk grubunda değiller. Dışarı çıkabilirler” açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen