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Bu haber 26 Mart 2020 16:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler

Fakirlerin korona virüse karşı bağışık olduğunu savunan Vali, fakirlerin dışarı çıkmasında sakınca olmadığını söyledi.

​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler

Meksika Puebla eyaletinin valisi Miguel Barbosa, Meksika’da bugüne kadar salgına yakalananların kişilerin zengin kişiler olduğunu belirterek, “Zenginseniz risk altındasınız demektir. Fakirseniz, böyle bir şey yok” dedi.


 

Tatilden Dönen Kişiler Virüse Yakalanıyor

Meksika’da bugüne kadar doğrulanan 475 vakanın üçte birinin uluslararası uçuşlarla bağlantılı olduğu belirtilirken, vakaların çoğunun İtalya yada ABD’de tatili yapıp Meksika’ya dönen kişiler olduğu açıklandı. 


 

Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz

Meksika Puebla eyaletinin valisi Miguel Barbosa, yaptığı açıklamada; ‘fakir kişiler seyahatler yapmasın. Virüse yakalananların çoğu zengin ve varlıklı insanlar oluyor. Fakirlerin bağışıklıkları güçlü onlar risk grubunda değiller. Dışarı çıkabilirler” açıklamasında bulundu.







Editör: Ahmet Şen 




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​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
Fakirlerin korona virüse karşı bağışık olduğunu savunan Vali, fakirlerin dışarı çıkmasında sakınca olmadığını söyledi.
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