Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 15:25:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı

Salgının yayılmasını engellemek için bazı mahkumların serbest bırakılacağı açıklandı. Ülkemizde de gündemde olan mahkumlara gelen af konusu henüz netlik kazanmadı.

​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı

Almanya'da en çok korona virüsü vakasının görüldüğü Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde, salgının yayılmasını engellemek için tutuklu bazı mahkumlar serbest bırakılıyor. Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, serbest bırakılma işleminin bir af olmadığını, serbest bırakılacak kişilerin tutukluluk süresi 18 ay veya daha az olanları kapsayacağını belirterek bazı mahkumların ise tutukluluk sürelerinin erteleneceğini açıkladı.



Söz konusu karar, 20 Temmuz'a kadar serbest kalacak mahkumları da kapsıyor. Para cezasını ödemediği için hapis cezası alanların cezasının ileri bir tarihe erteleneceği, şiddet suçlarından uzun süreli mahkum olanların serbest bırakılmayacağı açıklandı. Eyalet genelinde 35 cezaevinde 18 bin tutuklunun bulunduğu ifade edilirken serbest bırakılacak mahkum sayısına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.



Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, şu ana kadar herhangi bir cezaevinde korona virüsüne rastlanmadığını, hapishane personellerinde yeterli koruyucu maske, tulum ve dezenfektan malzemesi bulunduğunu belirtti. Bakan Biesenbach, hapishane ziyaretlerinin korona virüsü nedeniyle azaltılmış olduğunu da ifade etti. Eyalette etkili olan korona virüsü vakalarına karşı hücreye ihtiyaç duyulduğu, boşalan hapishane hücrelerin karantina ve ciddi hastalıkları için kullanılabileceği aktarıldı.




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
​Validen İlginç Açıklama: Fakirler Korona Virüse Yakalanmaz. Dışarı Çıkabilirler
Fakirlerin korona virüse karşı bağışık olduğunu savunan Vali, fakirlerin dışarı çıkmasında sakınca olmadığını söyledi.
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
Salgının yayılmasını engellemek için bazı mahkumların serbest bırakılacağı açıklandı. Ülkemizde de gündemde olan mahkumlara gelen af konusu henüz netlik kazanmadı.
Çin'de Yerel Kaynaklı Korona Virüs Vakası Görülmedi
Çin'de Yerel Kaynaklı Korona Virüs Vakası Görülmedi
​Çin anakarasında dün yerel kaynaklı yeni korona virüsü vakası bildirilmezken, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
Gençlere Bir şey Olmaz Demeyin; 18 Yaşında Koronaya Yenildi
​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti
​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti
Dünya Genelinde ​Korona Vaka Sayısı 200 Bini Geçti.
​Yeni Bir Dünya Felaketi: Karınca İstilası
​Yeni Bir Dünya Felaketi: Karınca İstilası
Yeni bir dünya felaketi daha: Karınca İstilası... Karınca istilası şehirde büyük paniğe neden oldu.
Miiletvekili Coronavirüsünden Öldü
Miiletvekili Coronavirüsünden Öldü
Çin'de ortaya çıkan ve özellikle Ortadoğu'da hızla yayılan Coronavirisünden dolayı ölen insanların saytısı artıyor. Bugün de ölenler arasında bir milletvekili vardı.
​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi
​Yunanlılar, Suriyelileri Soyarak Geri Gönderdi
Edirne’den Avrupa’ya gitmek üzere sınırı geçen mültecileri yakalayan Yunanistan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 göçmeni neredeyse çırılçıplak soyarak Türkiye’ye geri gönderdi.
​Milletvekili Corona Virüsüne Yakalandı
​Milletvekili Corona Virüsüne Yakalandı
Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsüne yakalanan milletvekili tedavi altına alındı.
​Son Dakik: Kâbe Ziyaretlere Kapatıldı
​Son Dakik: Kâbe Ziyaretlere Kapatıldı
Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Bu Gece Yarısı 00:01'de Ateşkes Yürürlüğe Girecektir
​Türkiye Düşmanı Prens Virüs Kaptı
​Türkiye Düşmanı Prens Virüs Kaptı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüs nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı da artıyor. Sın teşhisler ile vaka 27'ye yükseldi.
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Harran Belediyesi Vatandaşlara Eldiven ve Maske Dağıttı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
​Bazı Mahkumlar Korona Virüsün Yayılmaması İçin Serbest Bırakıldı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿