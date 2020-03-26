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Bu haber 26 Mart 2020 12:23:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek

Şanlıurfa'da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecek

​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek

Şanlıurfa Valiliği 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bu durumdaki vatandaşların 112’yi arayarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilecekleri gibi, maaş ödemelerinin evlerinde yapılmasını da isteyebileceği belirtildi. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek
​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek
Şanlıurfa'da 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı bulunanların maaşları vefa sosyal destek grubu tarafından evlerinde deslim edilecek
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