Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 14:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü

Özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü.

​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü

Tahtalı'dan geriye kalan sosyal medya paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı paylaşımlarında, “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım” ifadelerini kullandı.



 

33 Yaşında Koronaya Yenik Düştü 

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüse 33 yaşındaki Dilek Tahtalı da yenik düştü. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede bir süre tedavi gören Dilek hayata tutunamadı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı'nın evin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.


 

“Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter"

Tahtalı'dan geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı'nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı yaklaşık 18 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarda, "Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım”, “Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” ifadelerini kullandı.














Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
Özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip korona virüse yenik düştü.
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
​Son Dakika Bakan Koca: Ölü Sayısı 44, Vaka Sayısı 1872
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamada 7 hastanın hayatını kaybettiğini 343 yeni tanının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Çin’den başlayarak bütün dünyaya kâbus olan Korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ek ücret verileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri ek ücretten kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü
Çin’de hanta virüs isimli yeni bir bulaşıcı virüsün çıktığı görüldü. Otobüsteki 1 kişi hanta virüsten hayatını kaybetti.
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika Fatih Terim korona virüse yakalandı.
Harran Tıp Fakültesinden Korona Kararı
Harran Tıp Fakültesinden Korona Kararı
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi kısa adı HAP olan Hastane Acil Afet Programını aktive etti.
​Çin Verileri Yayınladı! Erkekleri, Hastaları, Yaşlıları Öldürüyor
​Çin Verileri Yayınladı! Erkekleri, Hastaları, Yaşlıları Öldürüyor
Koronavirüs teşhisi konulan hastalardan elde edilen verilere göre... Virüs erkekler için daha ölümcül. Hayatını kaybeden sadece bir çocuk var. Yaş ilerledikçe risk katlanıyor. Diyabet, kalp ve tansiyon hastaları ise en riskli grupta yer alıyor.
Türkiye'de Koronadan Ölenlerin Sayısı 21 Oldu
Türkiye'de Koronadan Ölenlerin Sayısı 21 Oldu
Koronadan Ölenlerin Sayısı 21 Oldu
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
​Haliliye Bölgesinde Fırınlara ‘Coronavirüs’ Denetimi
Haliliye Belediyesi, Coronavirüs salgınından (Covid19) korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara yoğun bir şekilde sürdürüyor.
​Dünya Sağlık Örgütü: Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi
​Dünya Sağlık Örgütü: Korona virüse karşı 20 aşı geliştirildi
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu.
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
​Sağlık Bakanlığı'ndan Korona Virüs Genelgesi! Salgın Hastaneleri Belli Oldu
Sağlık Bakanlığı yeni bir Koronavirüs genelgesi yayımladı. Yayımlanan genelgeye göre; Özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edilecek.
​Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu
​Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu” dedi.
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şanlıurfalı Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Genç Kız Korona Virüse Yenik Düştü
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde Bakan Açıkladı: Desteklemeler Yarın Ödeniyor
​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek
​Şanlıurfa’daki 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Dikkat! Maaşlarınız Evlerinize Getirilecek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿