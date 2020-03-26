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Bu haber 26 Mart 2020 11:30:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Köy Muhtarı Vatandaşlara Cami Minaresinde Fırça Çekti

Mahalle muhtarı yasak olmasına rağmen hala dışarıda gezen köy halkına camiden anonsla fırça çekti.

​Köy Muhtarı Vatandaşlara Cami Minaresinde Fırça Çekti

Bir mahalle muhtarı sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkanlara uyarılar yapmasına rağmen hala dışarı çıktıklarını görünce sinirlendi. 



 

Gel Beni Karakoldan Al Desen Gelmem

Köyde dışarı çıkan vatandaşları gören mahalle muhtarı çareyi camide buldu. Caminin hoparlöründen dışarı çıkan vatandaşlara fırça çeken mahalle muhtarı köy halkına şu şekilde seslendi;

“Yahu arkadaşlar 2 gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyorum yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı dışarı çıkma diyor siz yine dışarıdasınız. Vallahi Jandarma geziyor hepinizi toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra ‘Muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem, ne ederseniz edin gelmem. Yeter yahu.”





Editör: Ahmet Şen 
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