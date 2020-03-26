​Köy Muhtarı Vatandaşlara Cami Minaresinde Fırça Çekti

Gel Beni Karakoldan Al Desen Gelmem

Bir mahalle muhtarı sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkanlara uyarılar yapmasına rağmen hala dışarı çıktıklarını görünce sinirlendi.Köyde dışarı çıkan vatandaşları gören mahalle muhtarı çareyi camide buldu. Caminin hoparlöründen dışarı çıkan vatandaşlara fırça çeken mahalle muhtarı köy halkına şu şekilde seslendi;“Yahu arkadaşlar 2 gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyorum yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı dışarı çıkma diyor siz yine dışarıdasınız. Vallahi Jandarma geziyor hepinizi toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra ‘Muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem, ne ederseniz edin gelmem. Yeter yahu.”Editör: Ahmet Şen