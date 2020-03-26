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Bu haber 26 Mart 2020 10:29:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.



 

Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler” dedi.

Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.




Editör: Ahmet Şen 
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​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak
​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak
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