Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mart 2020 09:45:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında

Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, “Çöl çekirgeleri her zaman potansiyel bir tehdit ancak şu an için ülkemize doğru yönelmiş değiller” diyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tehdit altında olabileceğini ifade etti. tehdit alan iller arasından Şanlıurfa da yer aldı.

​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında

Prof. Dr. Hasan Sevgili, Türkiye’de merak edilen çekirge istilası hakkında soruları cevaplandırdı. Sevgili, son çekirge istilasının Afrika’nın kuzeydoğu kesimleri (Kenya, Somali, Sudan, Etiyopya gibi ülkeler), Arap Yarımadası, Basra Körfezi civarları, İran ve Irak’ın güney tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti. Tüm dünyada korona virüsü ile mücadele edilirken, bazı bölgelerde de insanların aynı zamanda çekirge istilası ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, gündem oluşturan çekirge istilasının Türkiye’de de endişe uyandırdığını ifade etti.


 

“Tarımsal alanlarda ciddi zararlar oluşturuyorlar”

Çekirge istilalarının birkaç yıl üst üste yaşandığı zaman tarımsal alanlarda çok ciddi zararların meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Sevgili, “Çünkü istila oluşturan çekirgeler genel yiyici/zararlı ve yeşil gördükleri her şeye saldırma potansiyeli olan türlerdir. Savaş ve ekonominin kötü gittiği dönemlerde bir de üstüne çekirge istilası olduğu zaman ciddi ekonomik ve kültürel bedelleri olabiliyor” ifadelerine yer verdi.



 

Şanlıurfa Potansiyel Bir Tehdit Altında Olan İller Arasında

Çöl çekirgelerinin normalde Kenya, Sudan, Somali, Arap Yarımadası, Pakistan, Hindistan sınırlarına yakın bölgeler ile İran’ın güney kesimlerinde görüldüğünü ve sıcak bölgeleri seven bir tür olduğunu aktaran Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, şöyle devam etti:

“Dünya Gıda Örgütü’nün ve çöl çekirgelerinin hareketlerini izleyen kuruluşların en son yaptığı güncellemeye göre bu tür, şu anda bizim ülkemize doğru yönelmiş değil. Potansiyel bir tehdit mi? Evet, potansiyel bir tehdit. Tarihe baktığımız zaman Çöl çekirgeleri 1930'larda ve daha önceki dönemlerde de zaman zaman da ülkemize kadar girmiş ve çok ciddi sıkıntılar oluşturmuş bir tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi potansiyel tehdit altındadır. Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Siirt tarihi arşive göre bakıldığında ciddi olarak istilaya uğramış ve istilaya uğrama potansiyeli altındaki bölgeler. Diğer taraftan özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde istilalar oluşturmuş Fas (Dociostaurus moraccanus) ve İtalyan Çekirgesi (Calliptamus italicus) gibi türlerin de izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Küresel iklim değişimi, çekirgeler üzerinde beslenen kuş (sığırcık, keklik, leylek), sürüngen (yılan, kertenkele) ve bazı memeli türlerinin habitatlarının tahribi, şehirleşme gibi faktörler de bazı çekirge türlerinin istila tehdidini arttırmaktadır.”





Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, “Çöl çekirgeleri her zaman potansiyel bir tehdit ancak şu an için ülkemize doğru yönelmiş değiller” diyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tehdit altında olabileceğini ifade etti. tehdit alan iller arasından Şanlıurfa da yer aldı.
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a desteklerini çektikleri video ile gösterdiler.
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
​Eyyübiye'de 3 Dilde Evde Kalın Çağrısı
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, “İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız.” dedi.
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
​Kuyumcular Odası Duyurdu! Şanlıurfa’da Kuyumcular Kepenkleri İndiriyor
Şanlıurfa kuyumcular odası başkanı İbrahim Halil Demirkol yaptığı açıklamada kuyumcuların 30 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacağını belirtti.
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüse (COVİD-19) karşı vatandaş ve personelin sağlık güvenliği için çeşitli önlemler aldı.
​Şanlıurfa’da Kaza! Araba Ters Döndü
​Şanlıurfa’da Kaza! Araba Ters Döndü
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’ya Domuzlar Dadandı
​Şanlıurfa’ya Domuzlar Dadandı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde çiftçiler tarafından görüntülen domuzlar, hayvan sahiplerini korkutuyor.
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Kurulu Oluşturuldu
​Şanlıurfa’da Korona Virüs Kurulu Oluşturuldu
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ederken, salgının Şanlıurfa’da da yayılmasını engellemek ve önlemler almak korona virüs koordinasyon, takip ve danışma kurulları oluşturuldu.
​Viranşehir’de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
​Viranşehir’de Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan MEB Uluslararası Robot Yarışmasına rekor başvuru geldi.
​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak
​Bakan Selçuk Açıkladı! Binlerce Personel İŞKUR Üzerinden Alınacak
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa Çekirge İstilasında Tehdit Altında
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek
​Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
​Reçete yazılarak 5 gün rapor verilen hasta yolda korona virüs şüphelisi diye yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿