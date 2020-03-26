​Şanlıurfa’dan Bakan Selçuk’a Videolu Destek

Türkiye’nin korona virüs ile verdiği mücadele kapsamında okullara verilen 2 haftalık ara uzatıldı. Okullara 30 Nisan’a kadar ara verildiğini duyura Ziya Selçuk’a eğitimcilerden destek geldi. Bu süre zarfı içerisinde öğrencilerin eğitimlerden geri kalmaması için TRT ve EBA gibi platformlarda dersler verilmeye başlandı.Bu zor günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un canla başla çalıştığını gören eğitimcilerden destek de gecikmedi. Selçuk’a verilen desteklerden bir tanesi de Akçakale’den geldi. Akçakale’de görev yapan öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanında olduklarını ve çalışmalarından dolayı kendilerine minnattar olduklarını ifade ettikleri bir video yayınladı.İşte O Video;Editör: Ahmet Şen