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Bu haber 25 Mart 2020 20:11:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Açıkladı: LGS Ertelenecek Mi?

​Bakan Açıkladı: LGS Ertelenecek Mi?

​Bakan Açıkladı: LGS Ertelenecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk'un yaptığı açıklama ile Liseler Giriş Sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusuna açıklık getirdi.
 
“Bilim kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusudur.” diyen Selçuk, “LGS'nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bu senaryolara bağlı olarak paketlerimiz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı, kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır.”dedi.
 
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​Bakan Açıkladı: LGS Ertelenecek Mi?
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