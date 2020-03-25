​Eyyübiye Kızılay Şubesi Yaşlıların İmdadına Yetişiyor

Çin’den dünyaya yayılarak insanların evlerine kapanmasına neden olan Koronavirüse krşı bütün Türkiye seferber oldu. Bu seferberlikte en çok öne çıkan kurumlardan biri de Türk Kızılay’ı oldu. Türk Kızılay’ı virüs risk gurubunda yer alan yaşlıların eksiklerini gidermek için adeta seferberlik ilan etti.Bu çalışmalar kapsamında Türk Kızılay Eyyübiye Şubesi tarafından ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşların eksikleri gideriliyor. 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyacı olan temel ihtiyaç malzemelerini temin ederek kendilerine ulaştıran Eyyübiye Kızılay Şubesi, "Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler gönderir." Dedi.