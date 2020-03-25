Tel Abyad Yeşil Bir Kente Dönüşüyor

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Suriye’nin Tel Abyad kentinde ‘Yol Boyu Ağaçlandırma ’ kapsamında binlerce fidan dikimi devam ediyor.Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, Orman Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliğin talimatıyla Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü olarak Tel Abyad kentinde ana güzergahlarda, Yol Boyu Ağaçlandırma ve Askeri Birliklerimizin, Halkın nefes alacağı alanlarda Ağaçlandırma Çalışmalarımız Şanlıurfa Valiliği , Askeri Birliklerimiz , Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarının destekleriyle yürütülmektedir.Tel Abyad'da öz verili çalışmayla ile kısa bir sürede bu projeyi tamamlayacağız. Yol boyu ağaçlandırma ile Tel Abyad şehrinde Yeşil bir havaya büründü. Güzel bir çalışma oldu. Yeşillendirmeyle ilgili projelerimiz devam edecektir.