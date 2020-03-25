Okul tatili Uzadı Mı? Bakan Koca Ve Selçuk'dan Önemli Açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamalarda bulunuyor.Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;Bir virüs dünyayı tehdit ediyor.Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor.Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak.Durumu kabullenmemiz zor değil. Corona virüs karşısında biz irade sahibiyiz.Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyorOKULLARA VERİLEN ARA UZATILACAKOkula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor.