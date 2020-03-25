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Bu haber 25 Mart 2020 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa STEM’den Önemli Çağrı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi Koronavirüs’e karşı oldukça önemli bir çalışmaya imza attı.

Urfa STEM’den Önemli Çağrı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi Koronavirüs’e karşı oldukça önemli bir çalışmaya imza attı.
 
Öğrencilerin mühendislik becerilerini geliştirip, bilimle geliştiren Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi, Koronavirüs tehlikesine karşı aralıksız  bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek oluyor.
 
Virüsün yayılmasının önüne geçilmesinde kullanılan en önemli araçlardan biri olan maske sıkıntısı yaşanmaması için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi 3d teknolojiye sahip yazıcılar ile destek olmak isteyenlere çağrıda bulundu.
 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Ve Bilim Merkezi tarafından yapılan çağrıda, “Merkezimizde sağlık çalışanlarına yönelik koruyucu maske üretimi devam etmektedir.3d yazıcısı ile destek olmak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler.” ifadelerine yer verildi.
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