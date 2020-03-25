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Bu haber 25 Mart 2020 18:41:08 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Yaşlıların ​Maaşları Eve Gönderilecek

Şanlıurfa Valiliği; 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu

Urfa'da Yaşlıların ​Maaşları Eve Gönderilecek

Şanlıurfa Valiliği; 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri uygulanmasına rağmen başta PTT olmak üzere farklı kamu bankalarından maaş ve çeşitli yardım ödemeleri alan, 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları da bulunmayan vatandaşların bu gibi ödemeleri, Vefa Sosyal Destek Grupları personeli aracılığıyla evlerinde elden ödenebilecek.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, bu durumdaki vatandaşların 112’yi arayarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını talep edebilecekleri gibi, maaş ödemelerinin evlerinde yapılmasını da isteyebileceği belirtildi.
 
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Urfa'da Yaşlıların ​Maaşları Eve Gönderilecek
Urfa'da Yaşlıların ​Maaşları Eve Gönderilecek
Şanlıurfa Valiliği; 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan, kendilerine yardımcı olacak yakınları bulunmayan vatandaşların PTT ve diğer kamu bankalarındaki maaş ödemelerinin, Kaymakamlıklar koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından adreslerinde elden ödenebileceğini duyurdu
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