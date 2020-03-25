Büyükşehir Zabıtasında İhmale Yer Yok

Büyükşehir, İnsan Sağlığına Yönelik Tehdit İhtimaline İhtimal Vermiyor

Tek Amaç: İnsan Sağlığı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde dezenfekte çalışmalarına hızla devam ederken, yine Büyükşehir bünyesindeki Zabıta ekipleri ise; restoran, lokanta ve fırın denetimlerinin ardından bu kez şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda sıkı uygulama başlattı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Korona Virüse (COVID-19) karşı il genelinde "Panik yok, tedbir var" ilkesi ile yoğun mesai içerisinde. Büyükşehir ekipleri bir yandan il genelinde dezenfekte çalışmaları yürütürken, yine Büyükşehir bünyesindeki zabıta ekipleri ise İçişleri Bakanlığı ve İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları çerçevesinde sıkı uygulamalarına devam ediyor.Önceki günlerden itibaren günlük rutin restoran, lokanta ve fırın denetimlerine devam eden Büyükşehir Zabıtası, ulaşımın yoğunlukta sağlandığı bir çok bölgede denetim noktası oluşturarak araç sürücülerini ve vatandaşları uyardı.Şehir içinde, çevre yollarında ve şehirler arası otobüs terminallerinde şehir içi toplu taşıma, ilçelere yönelik toplu taşıma ve şehirler arası toplu taşıma gibi tüm detayları değerlendiren Büyükşehir Zabıtası, uygulamasında gerek sürücülere gerekse yolculara alınan son tedbirleri tebligat etti.Buna göre tedbirler kapsamında her türlü toplu taşıma aracı en fazla mevcut kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımacılığı yapacak. Bu hususlara uymayan firmaları veya şahıs odaklı toplu taşıma aracı sürücülerine yasa çerçevesinde yasal işlem uygulanacak.Uygulama noktasında araçlarda vatandaşlara da konu hakkında bilgiler veren Büyükşehir Zabıtasında tek amaç, ihtimale yer vermeden insan sağlığı odaklı çalışmalar gerçekleştirmek. Konu ile ilgili sürücüleri ve vatandaşları uyaran Büyükşehir Zabıtası duyurusunda, "Bu süreçte insan sağlığı yönünden tehlike oluşturabilecek yaklaşımları daha da sıkı bir şekilde değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kurallara kendileri ve toplum için uymalarını istiyoruz" diye çağrıda bulundu.Büyükşehir Zabıtası, uygulamalarını önümüzdeki süreçlerde de aynı şekilde devam ettirecek.