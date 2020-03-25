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Bu haber 25 Mart 2020 17:30:05 Tarihinde eklenmiştir.

Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.

Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.

Bu mücadele kapsamında Şanlıurfa ve ilçelerinde de ciddi çalışmalar devam ediyor. Bu ciddi çalışmaları yapan ilçeler arasında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi de aralıksız çalışmaya devam ediyor.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın talimatları doğrultusunda Birecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları ile ilçe genelinde olası bir salgının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
Birecik'te Koronavirüse Karşı Dezenfekte Çalışmaları Devam Ediyor
​Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve bütün dünyayı esaret altına alan coronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tam gaz devam ediyor.
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