​Birecik Kaymakamlığı’ndan O İddialara Yanıt Gecikmedi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir köyün kuduz nedeniyle karantinada olduğu iddialarına Birecik Kaymakamlığından yanıt geldi. Kaymakamlık, karantina ile ilgili bir durumun olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada “Birecik’teki Köy Kuduz Köpek Nedeniyle Karantinaya Alındı” başlığıyla yapılan asılsız haber üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. İlçemizde karantinaya alınan herhangi bir mahalle bulunmamakta olup sosyal medyada ve haber sitelerinde yer alan bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu vatandaşlarımıza önemle duyurulur."