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Bu haber 25 Mart 2020 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın

​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın

​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın

 Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara ‘evde kalın’ çağrısını yineledi.
 
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında birimlerin teknik müdürleri ile video konferans gerçekleştirdi.
Birim müdürleri tek tek görüşen Başkan Canpolat salgına karşı alınan tedbir çalışmaları ile bilgiler aldı. Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrısını yineleyerek şunları kaydetti:
 
“Hükümetimiz almış olduğu tedbirler, yayımlanan genelgelere harfiyen uyacağız. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bizler yerel yöneticiler olarak da elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Vatandaşlarımıza evde kalmaları yönünde çağrılarımızı yeniyoruz. Lütfen evlerinizde kalın sağlıklı kalın. Belediye olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız dışardan olan ihtiyaçlarının tedariki için 444 22 63 nolu Beyaz Masa birimini aramaları yeterli oluyor. Biz Haliliye Belediyesi olarak tüm çabamız halkımızın salığı ve güvenliği içindir.”
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​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın
​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın
​Başkan Canpolat Çağrıyı Yineledi: Lütfen Evlerinizde Kalın
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