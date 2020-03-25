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Bu haber 25 Mart 2020 08:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl

​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl

​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı" notunu düşerek en düşük emekli maaşının 1500 TL olduğunu açıkladı
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL oldu” dedi.
 
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.
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Ekonomi
​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl
​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl
​Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! Artık En Düşük Emekli Aylığı 1500 Tl
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