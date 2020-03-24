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Bu haber 24 Mart 2020 22:30:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, “İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız.” dedi.

​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız

Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Halil Özcan, Türkiye’yi esareti altına alan korona virüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özcan açıklamalarının sonunda “İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız.” Diyerek şu ifadelere yer verdi;



 

4 Gündür Korona İle Mücadelemiz Sürüyor

Değerli kardeşlerim hayırlı akşamlar diliyorum. Bazı anlar vardır, bireysel yaptığımız hareketler beraberinde riskleri doğurur. Bazı anlar vardır, başımıza buyruk yaptığımız her hareket önce çevremizi daha sonra yayılarak etrafı tehdit eder. 4 gündür ülke olarak Koronavirüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Yukarıda da ifade ettiğim gibi bu süreçte bireysel tutumlarımızı bir kenara bırakıp, devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarına ve yönergelerine göre bu süreci atlatmalıyız.




 

Evde Kalmak Önemlidir

Çin, İtalya, Fransa, ABD gibi ülkelerde binleri aşan ölüm vakaları gün gibi ortadayken bu beladan kurtulmak için devletimiz atmış olduğu olumlu adımların yanı sıra milletimizin de bu süreçte kendisini izole etmesi ve evlerinde kalması oldukça önemlidir. Şükürler olsun devletimiz güçlü ve dinamik olarak adımları hızla atmaktadır. Sağlık çalışanlarımız 24 saat esaslı etkin bir mücadele sergilemektedir. Yine ekonominin rayında kalması için tedbirler alınmaktadır. Kimin için? Tabi ki aziz milletimiz için…


Bu zor süreçte bizlere düşen ise devletimizin ve hükümetimizin bizlerden istediği o basit önlemleri ciddiye alarak bu süreci el birliği ile atlatmayı sağlamalıyız. Bu yüzden tüm kardeşlerimize bir kez daha seslenmek istiyorum:

-Öncelikle geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimiz Bu virüs sizi yatağa mahkum edemeyecektir. Lakin yaş durumu göz önünde bulundurularak ailemizi tehdit eden bu illeti kapımızdan içeri getirme riskini hesap edersek büyüklerimizi korumak adına sizlerinde evinde olması şart

-Yine kimi ülkeler için yaşlı yük görülsede bizler için veli nimet olan değerli büyüklerimiz; Koronavirüs sizler için net olarak ölüm tehditi. Bu süreçte inadı bir kenara bırakacağız, bizden geçti demiyeceğiz, tedbirimizi ciddiyetle alıp evlerimizden ayrılmayacağız.

-Sizlerin öğüdüne bu gençliğin ihtiyacı var ve sizlerden bu öğüdü tutmanızı önemle rica ediyorum. Daha çok gün göreceksiniz, çokça torun seveceksiniz inşallah.



 

Öğrenciler Dersleri İhmal etmek Yok

Ve değerli öğrencilerimiz; Bu süreçte zarar görmemeniz için okullarımız tatil ve evlerimizdeyiz. Milli Eğitim Bakanlığımız hızlılıkla eğitim ve öğretim kaybını gidermek için TV’de eğitime başladı bile. Dersleri ihmal etmek yok, tatil deyip sağlığımız için dışarıya çıkmıyoruz



Aziz milletimiz; Aile her şeyimiz. Aile olmazsa olmazımız. O halde evimizde ailemizle beraber mutlu, huzurlu ve sımsıcak muhabbetimizle bu süreci virüssüz atlatacağız inşallah. Bir fert çok insan demek. Tedbir alan bir insan, önce çevresini daha sonra temas ettiği insanları da güvence altına alır. Tedbirsizlik yapan bir insan, önce sevdiklerini daha sonra temas ettiklerini tehlikeye atar. O halde sağlımız için, ailemiz için evlerimizdeyiz.



 

Beraber Atlatacağız 

Biz bu virüs belasına evelallah ülke olarak en az üzüntüyle defedeceğiz. İnşallah bir olacağız, beraber olacağız hep birlikle bu salgını atlattıktan sonra yaralarımızı hızlılıkla saracağız. Selam ve dua ile.




Editör: Ahmet Şen 
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​Urfa milletvekili Özcan; İnşallah bir olacağız, beraber olacağız
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