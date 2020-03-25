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Bu haber 25 Mart 2020 00:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Hastanede Kadın Doktora Saldıran Genç Kız Tutuklandı

Hastanede görevli doktora saldırdığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki 17 yaşındaki arkadaşı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​Hastanede Kadın Doktora Saldıran Genç Kız Tutuklandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi.

 

Doktor Genç Kızdan Şikayetçi Oldu

İddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Gamze K. (18) adlı genç kız ile D.A.(17) adlı genç kız burada çıkan tartışmada acil serviste görevli Doktor Zeynep K.'ye saldırdı. Doktor Zeynep K. kendisine saldıran kızlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili Gamze K. ve D.A. adlı kızları gözaltına aldı. Gamze K., İlyasköy Polis Merkezine, D.A. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan Gamze K. ve D.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gamze K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, D.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan Doktor Zeynep K. ise olayla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Hastanede Kadın Doktora Saldıran Genç Kız Tutuklandı
​Hastanede Kadın Doktora Saldıran Genç Kız Tutuklandı
Hastanede görevli doktora saldırdığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki 17 yaşındaki arkadaşı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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