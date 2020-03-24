​ŞUSKİ’den Salgın İçin Önlem

ŞUSKİ 7/24 HİZMETTE

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla il genelinde "Panik Yok; Tedbir Var" ilkesi ile il genelinde çalışmalarını sürdürmeye devam ederken ŞUSKİ Genel Müdürlüğü ise su faturası ödeme veznelerinde gerekli dezenfektan işlemlerini belirli periyotlarla uyguladı. ŞUSKİ Genel Müdürü M.Emin Özçınar, su fatura veznelerinde, bakım-onarım ve vidanjör biriminde çalışan personellere maske ve eldiven dağıttı.ŞUSKİ Genel Müdürü M.Emin Özçınar, sahada çalışan personellerin hijyeni için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek şunları söyledi; “ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak başta vatandaşlarımızın birebir en yakın temas ettiği veznelerde hem hijyen kitlerini, eldivenleri, maskeleri dağıttık nasıl bir mesafe kuracaklarını personel arkadaşlarımıza anlattık. Veznelere girmeden önce vatandaşlarımızın elleri için dezenfektanı önerisinde bulunduk. Bugün de bizim için önemli birimlerimizden biri olan bakım-onarım şube müdürlüğü ekibimizin bir kısmı burada bir kısmı sahada şimdi çalışıyor. Toplamda 950 personelle birimimiz kentimize, vatandaşlarımıza 7/24 hizmet etmektedir. Bizim içinde personellerimizin sağlığı bizler için önemli Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları noktasında da arkadaşlarımızın uyması gereken kuralları tek tek anlattık. Tedbir bizden taktir Allah’tan inşallah her zaman tedbirli olacağız bu virüs salgınını da hep birlikte ülke olarak da atlatacağız. Ben tüm personel arkadaşlarıma bu anlamda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm Şanlıurfa adına da ben onları alkışlıyorum, sevgili Şanlıurfalılar sizler için sahadayız lütfen evde kalın sağlığınızı koruyun” dedi.Editör: Ahmet Şen