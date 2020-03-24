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Bu haber 24 Mart 2020 16:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?

Çin’den başlayarak bütün dünyaya kâbus olan Korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ek ücret verileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri ek ücretten kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?

Bütün hastalarla doktor ve hemşirelerden önce muhatap olan Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı destek paketinden yararlanamıyor. Sadece doktor ve hemşirelerin yararlanacağı söz konusu maaş iyileştirmesinin haksızlık olduğunu belirten Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri, Bakan Koca’ya seslerini duyurmak istiyor.



 

Bizler de Risk Altındayız

Konuyla ilgili açıklama yapan sağlık personeli
“Bizlerde risk altındayız. Koronayla bizlerde mücadele ediyoruz. Hemşirelerimiz, doktorlarımız kadar bizlerde bu tehditle yakından savaşıyoruz. Sayın Bakanım Fahrettin Koca; Sağlık camiası sadece doktor ve hemşireden “657” ibaret değildir. Sağlıkta tüm risklerle karşı karşıya kalan halkla ilişkilerden, Veri hazırlamaya, Tıbbi sekretere, Temizlikten, Güvenliğe kadar diğer çalışanların varlığını unutursanız bu savaşı kazanamayız.” İfadelerine yer verdi.




 

Sağlık Çalışanları: Eşitlik İstiyoruz

Açıklamalarına devam eden sağlık personeli; “Basın açıklamanızda ek ödeme ile ilgili yaptığınız bu ayrım bakanlığımıza yakışmamış; En önde riske maruz kalan 4/D Sürekli işçi arkadaşlarımız görmezden gelinmiştir. Bu itibarla işçi memur ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları kapsayıcı bir düzenlemenin derhal hayata geçirilmesi elzemdir. Aksi halde iş barışının bozulacağı aşikârdır, bizlerin cansiperane bir şekilde çalışırken üvey evlat muamelesi görüyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Yapmış olduğunuz basın açıklamasının ardından tüm sürekli işçi kadrosunda görev yapan arkadaşlarımızın moral ve motivasyonu bozulmuştur. Biz eşitlik istiyoruz fazlasını değil.” dedi.




Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Sağlık Bakanı Bu Duruma Ne Diyecek? Herkese Var Onlara Yok Mu?
Çin’den başlayarak bütün dünyaya kâbus olan Korona virüse karşı gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına ek ücret verileceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Güvenlik, temizlikçi ve bilgi işlem personelleri ek ücretten kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.
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