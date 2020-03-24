​Okul Tatili Uzayacak Mı? Erdoğan Açıklama Yaptı

Bilim Kurulu 1 Hafta Yeter Diyorsa Ona Uyalım

Bakanlarla internet ortamında görüntülü görüşme yapıldığı sırada Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni uazktan eğitim sisteminin hayırlısı olması dileğinde bulundu.Çalışmalarının bir kısımını takip ettiğini belirten Erdoğan, uzaktan eğitim sistemiyle gelcekteki eğitim sisteminin temelinin atıldığı sinyalini verdi.Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelecek haftalarda da tatil olup olmayacağı konusunda Bilim Kurulu ile görüşeceklerini aynı zamanda kendilerinin talimatlarını ne yönde olacağını sordu. Erdoğan, Bilim Kurulu'nun kararını önemsediğini belirterek, '' Bilim Kurulu eğer uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. İşin ehli onlar, dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var'' cevabını verdi.Editör: Ahmet Şen