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Bu haber 24 Mart 2020 19:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Arkadaşı ile Plan Yapıp Eski Karısını Boğarak Öldürdü

Evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram’ın katil zanlısı eski kocası çıktı. Zanlının cinayeti bir arkadaşı ile birlikte işlediği öğrenilirken, genç kadının ölmeden önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.

​Arkadaşı ile Plan Yapıp Eski Karısını Boğarak Öldürdü

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 00.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Gümüşdere Sokak'ta bulunan dört katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelmişti. Kirasının 2 gün gecikmesi üzerine kiracısı Lale Bayram (25)'ı arayan Yasin Y. (22), kendisine ulaşamayınca eve gitmiş, kapıyı açamayınca polise haber vermişti. Olay yerine çağrılan çilingir, polis eşliğinde kapıyı açınca içeri giren polisler Lale Bayram'ın cansız bedenini banyoda bulmuştu. Polis, 25 yaşındaki Lale Bayram isimli kadının öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatmıştı.


 

Kadının Ev Sahibi De Gözaltına Alındı

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Lale Bayram'ın bir süre önce eşi Yasin A. (30)'dan ayrıldığını tespit etti. Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan teknik, fiziki takibin ardından Bayram'ın eski eşi Yasin A. da şüpheli olarak yakalandı. Yasin A. ile birlikte mahalleden arkadaşı Servet K. (31) de şüpheli olarak gözaltına alındı. Kadının ev sahibi Yasin Y. de şüpheli olarak emniyete götürüldü.



 

Arkadaşıyla plan yapıp genç kadını öldürdüler

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların ifadeleri sonucunda, Yasin A.'nın eski eşi tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü bu sebeple arkadaşı Servet K.'nın kendisine “İstersen onu öldürelim” dediği, cinayeti bu sebeple işledikleri ve cinayete intihar süsü vermek için kadının bileklerini de kestikleri öğrenildi.

Lale Bayram isimli kadını öldürmek suçuyla adliyeye sevk edilen şüpheliler Yasin A. ve Servet K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibi Yasin Y. ise serbest bırakıldı.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Arkadaşı ile Plan Yapıp Eski Karısını Boğarak Öldürdü
​Arkadaşı ile Plan Yapıp Eski Karısını Boğarak Öldürdü
Evinin banyosunda ölü bulunan Lale Bayram’ın katil zanlısı eski kocası çıktı. Zanlının cinayeti bir arkadaşı ile birlikte işlediği öğrenilirken, genç kadının ölmeden önceki son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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