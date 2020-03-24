​Çin’de Yeni Bir Virüs Türedi! Hanta Virüsten 1 Kişi Öldü

Fare ve Sincap Yemekten İnsana Geçiyor

Çin’de dünyaya yayılan korona virüsten sonra yine Çin'de “Hanta Virüs” isminde yeni bir bulaşıcı virüs çıktı!Çin’in Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüs seyahati sırasında hanta virüs yüzünden öldüğü öğrenildi. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Virüs, fare ve sincap gibi kemirgenleri yemekten insana geçiyor. Adı açıklanmayan kişide hanta virüsü tespit edilmesinin ardından hanta virüsü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.Sosyal medya kullanıcıları, korona virüsünün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.Editör: Ahmet Şen