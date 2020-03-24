​Yaşlı Amcayı Üzen Şahıs Yakalandı! Soylu İhsan Amca ile Telefonda Görüştü

Soylu Yaşlı Amcadan Özür Diledi

Dün sosyal medyada vicdanları sızlatan görüntü ile ilgili Ankara Emniyet, harekete geçti. Hastaneden evine dönerken kendini bilmez bir genç şahıs tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaşlı amca verdiği tepkiler ile tüm Türkiye’yi üzmüştü.Kendisini polis olarak tanıtıp sırf videosu çok kişi tarafından tıklanıp yüksek takipçiye ulaşmak olan genç kendini polis olarak tanıttığı videoya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki göstermişti. Edinilen son dakika bilgisine göre M.T.E isimli şahıs gözaltına alındı. Yetkililer videoda görülen İhsan isimli 65 yaş üstü amcanın evine ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. İhsan Amca kendi evinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürüldü. Soylu yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek İhsan Amcadan özür diledi.Bir önceki haver ve ilgili video için aşağıdaki başlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen