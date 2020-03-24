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Bu haber 24 Mart 2020 13:16:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaşlı Amcayı Üzen Şahıs Yakalandı! Soylu İhsan Amca ile Telefonda Görüştü

Video çekme uğruna kendini polis gibi tanıtım 65 yaş üstü adamı korkutan M.T.E isimli şahıs Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Videoda herkesi üzüntüye boğan İhsan isimli amca, evinde ziyaret edilerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürüldü

​Yaşlı Amcayı Üzen Şahıs Yakalandı! Soylu İhsan Amca ile Telefonda Görüştü

Dün sosyal medyada vicdanları sızlatan görüntü ile ilgili Ankara Emniyet, harekete geçti. Hastaneden evine dönerken kendini bilmez bir genç şahıs tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yaşlı amca verdiği tepkiler ile tüm Türkiye’yi üzmüştü. 


 

Soylu Yaşlı Amcadan Özür Diledi

Kendisini polis olarak tanıtıp sırf videosu çok kişi tarafından tıklanıp yüksek takipçiye ulaşmak olan genç kendini polis olarak tanıttığı videoya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tepki göstermişti. Edinilen son dakika bilgisine göre M.T.E isimli şahıs gözaltına alındı. Yetkililer videoda görülen İhsan isimli 65 yaş üstü amcanın evine ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. İhsan Amca kendi evinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürüldü. Soylu yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederek İhsan Amcadan özür diledi.



Bir önceki haver ve ilgili video için aşağıdaki başlığı tıklayınız

Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı






Editör: Ahmet Şen 
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​Yaşlı Amcayı Üzen Şahıs Yakalandı! Soylu İhsan Amca ile Telefonda Görüştü
​Yaşlı Amcayı Üzen Şahıs Yakalandı! Soylu İhsan Amca ile Telefonda Görüştü
Video çekme uğruna kendini polis gibi tanıtım 65 yaş üstü adamı korkutan M.T.E isimli şahıs Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Videoda herkesi üzüntüye boğan İhsan isimli amca, evinde ziyaret edilerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürüldü
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