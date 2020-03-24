​WikiPedia Şanlurfa’da Korona Virüs Var Dedi, Haritada İşaretledi

Şanlıurfa Onaylanmış Korona Virüs İlleri Arasında Yer Aldı

Şanlıurfa’da Korona ile Mücadele Ediliyor

Dünyanın en büyük internet ansiklopedi sitesi 22 Mart 2020 tarihine kadar olan zaman zarfı içerisinde Türkiye’de Korona Virüs Pandemisi verilerini yayınladı.Yayınlanan verilerde Türkiye haritası üzerinde hangi illerde korona virüs şüphesi, hangilerinde ise onaylanmış korona virüs vakalarının olduğu belirtildi. WikiPedia’da yer alan Türkiye Korona Virüs Pandemisinde Şanlıurfa da yer aldı. Şanlıurfa haritada kırımızı ile işaretlenerek “Onaylanmış Korona Virüs” vakalarının olduğu belirtilirken, mavi ile işaretlenmiş illerin “Şüpheli Korona Virüs” vakalarının olduğu belirtildi.

Şanlıurfa’daki kamu kurumlarının ve yetkililerinin korona virüs ile canla başla mücadeleleri tüm halk tarafından görülüyor. Yetkililer yaptığı açıklamada uyarıları dikkate alıp, evden çıkmadıkları takdirde virüs ile mücadelenin daha da kolaylaşacağını belirtiyor.

Editör: Ahmet Şen