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Bu haber 24 Mart 2020 18:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Altında Tarihi Rekor

Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

​Altında Tarihi Rekor

Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti. Kürssel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.



 

Altın Fiyatları Bugün

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 2.142,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı:  1.041,44 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı:  521,42 TL





Editör: Ahmet Şen  
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​Altında Tarihi Rekor
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
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