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Bu haber 24 Mart 2020 12:49:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Bu da Oldu! Yere Yığılan Adam korona Virüs Şüphesiyle Kimse Müdahale Etmedi

fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

​Bu da Oldu! Yere Yığılan Adam korona Virüs Şüphesiyle Kimse Müdahale Etmedi

Olay, Bingöl kent merkezinde bulunan Genç Caddesi'nde yaşandı. 



 

Epilepsi Nöbeti Geçirdi, İnsanlar Korona Sandı

Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan korona virüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanın durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



 

112’yi Aradık Gelip Götürdüler

Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112'yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Bu da Oldu! Yere Yığılan Adam korona Virüs Şüphesiyle Kimse Müdahale Etmedi
​Bu da Oldu! Yere Yığılan Adam korona Virüs Şüphesiyle Kimse Müdahale Etmedi
fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, korona virüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.
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