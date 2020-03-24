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Bu haber 24 Mart 2020 12:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokağa Çıkma Yasağında İlk Adım Atılıyor

Vatandaşların sokağa çıkma yasağı getirilsin sözlerinden sonra adımlar atılmaya başlandı. Hükûmet ilk etapta yurt içi seyahatlere sınırlama getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda, otobüs, uçak ve tren yolculuklarına yasak geleceği belirtiliyor.

​Sokağa Çıkma Yasağında İlk Adım Atılıyor

Türkiye'deki yayılma hızı da giderek artan koronavirüse yönelik tedbirlere yenileri ekleniyor. Hükûmetin gündeminde şu anda sokağa çıkma yasağı uygulaması olmasa bile, sosyal izolasyona yönelik tedbirlerden beklenen sonuç alınmazsa, öncelikle büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağının gündeme gelebileceği belirtiliyor.



 

Üretim ve Hayatın Durdurulmasına Soğuk Bakılıyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinden bazıları son birkaç gündür, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin virüsün yayılmasının kontrolü açısından önemli olduğunu dile getirmeye başladı. Bilim kurulunda da yasağın gündeme geldiği belirtilirken, hükümet cephesinde ‘Üretimin ve hayatın durdurulmasına' soğuk bakıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarda üst üste toplantılar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hedefin başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de yüzde 85 oranında sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu, bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye sokulacağını bildirdi. Virüs nedeniyle başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerden Anadolu'ya göç başladığı, bu durumun virüsün Anadolu'ya yayılması anlamına geleceğini belirten İçişleri Bakanlığı yetkililerinin ilk etapta, yurtiçi seyahatlere sınırlama getirmeyi gündeme aldıkları öğrenildi. Bu kapsamda, otobüs, uçak ve tren yolculuklarına yasak geleceği belirtiliyor. Seyahat yasağının şimdilik vatandaşların kendi özel araçlarını kapsamayacağı kaydedildi. Ayrıca, sosyal izolasyonun sağlanması için şehirlerde uygulamaya konulan yasakların kapsamının genişletileceği öğrenildi. Halen piknik ve mangal yasağı bulunan mesire yerlerine girişlerin tamamen yasaklanması, şehir içinde toplu bulunulan park ve bahçelere giriş kısıtlaması gibi yeni yasakların devreye sokulacağı belirtiliyor.





 

Lokal Yasaklar Olabilir

Hükümetin gündeminde, virüsün en çok görüldüğü illerde ‘lokal sokağa çıkma yasağı uygulamasına' geçilmesi de bulunuyor. Edinilen bilgilere göre bazı büyükşehirlerden başlamak üzere, sosyal izolasyonun sağlanamadığı yerlerde, lokal olarak ‘sokağa çıkma yasağının' ilan edilebileceği değerlendiriliyor. Sokağa çıkma yasağına şimdilik sıcak bakılmasa da 10'dan fazla vakanın olduğu şehirlere karantina uygulanması gündemde…

En çok yoğunluğun başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde olduğu kaydedildi. İstanbul'daki vakaların ise giderek yoğunlaştığı bildirildi.

Yarın Bakanlar Kurulu'nda durum gündeme getirilecek. İstanbul'dan diğer şehirlere geçişlerin durdurulması gündemde…



 

Sokağa Çıkma Yasağı Gündemde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sürecin takip edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz. Eğer alınan önlemler başarılı olur da halkımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi kendi OHAL'ini ilan eder, sosyal izolasyonu sağlarsa, sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler devam eder. Ama sosyal izolasyon başarılı olmaz da virüs hızla yayılmaya devam ederse, sokağa çıkma yasağı gündemde” şeklinde konuştu.


Editör: Ahmet Şen 
 
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