Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı

Otobüse Almadıkları için Yürüyerek Gidiyorum

Yaşlıların Evde Oturması Başka Hastalıklardan da koruyacaktır

Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dışarıda olan vatandaşlar güvenlik güçleri ve halk tarafından uyarılarak evlerine gitmeleri gerektiği söyleniyor. Durum bazı kendini bilmez gençler tarafından daha fazla etkileşim alabilmeleri adına kötü kullanılıyor. Öyle ki dün sosyal medya gündemine düşen bir video binlerce insanın tepkisine neden oldu.Söz konusu olayda genç bir vatandaş elindeki telefonda yolda evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamı görüntülüyor. Görüntülerde yaşlı adama, “Neden sokaktasın, evine git seni bu defa affediyoruz” gibi cümleler sarf ederek yaşlı adamı korkutuyor. Yaşlı adamın endişeli bir şekilde; “Hastaneden geliyorum. Otobüsler alamadığı için evime yürüyerek gidiyorum” diyerek yüzünden çaresizliğini akıtıyor.Bu görüntüler sosyal medyada oldukça büyük tepki alırken, videoyu çeken şahsın bir an önce bulunup gerekli cezayı alması için bir çok yayın yapıldı. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da ulaştı. Soylu, yaptığı açıklamada; “"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.Editör: Ahmet Şen