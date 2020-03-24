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Bu haber 24 Mart 2020 10:21:56 Tarihinde eklenmiştir.

Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı

Sosyal medyada görülen bir video tepkilere neden oldu. Bir genç, hastaneden evine dönen yaşlı adamı polis ile tehdit ederek eve gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler karşında yaşlı adamın çaresizliği yürekleri dağladı. Onlarca kişi video çekmek uğruna yapılan bu şeyin vicdansızlık olduğunu belirterek, gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etti.

Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı

Türkiye’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından dışarıda olan vatandaşlar güvenlik güçleri ve halk tarafından uyarılarak evlerine gitmeleri gerektiği söyleniyor. Durum bazı kendini bilmez gençler tarafından daha fazla etkileşim alabilmeleri adına kötü kullanılıyor. Öyle ki dün sosyal medya gündemine düşen bir video binlerce insanın tepkisine neden oldu.



 

Otobüse Almadıkları için Yürüyerek Gidiyorum

Söz konusu olayda genç bir vatandaş elindeki telefonda yolda evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamı görüntülüyor. Görüntülerde yaşlı adama, “Neden sokaktasın, evine git seni bu defa affediyoruz” gibi cümleler sarf ederek yaşlı adamı korkutuyor. Yaşlı adamın endişeli bir şekilde; “Hastaneden geliyorum. Otobüsler alamadığı için evime yürüyerek gidiyorum” diyerek yüzünden çaresizliğini akıtıyor. 






 

Yaşlıların Evde Oturması Başka Hastalıklardan da koruyacaktır

Bu görüntüler sosyal medyada oldukça büyük tepki alırken, videoyu çeken şahsın bir an önce bulunup gerekli cezayı alması için bir çok yayın yapıldı. Görüntüler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da ulaştı. Soylu, yaptığı açıklamada; “"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" dedi.




Editör: Ahmet Şen 
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Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı
Video Çekme Uğruna 65 Yaşındaki Adamı Korkuttu! Video Onlarca Kişiyi Ağlattı
Sosyal medyada görülen bir video tepkilere neden oldu. Bir genç, hastaneden evine dönen yaşlı adamı polis ile tehdit ederek eve gitmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler karşında yaşlı adamın çaresizliği yürekleri dağladı. Onlarca kişi video çekmek uğruna yapılan bu şeyin vicdansızlık olduğunu belirterek, gözyaşlarını tutamadıklarını ifade etti.
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