Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Mart 2020 08:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı

​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan MEB Uluslararası Robot Yarışmasına rekor başvuru geldi.

Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı

 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan MEB Uluslararası Robot Yarışmasına rekor başvuru geldi. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda MEB Uluslararası Robot Yarışmasına başvuruların rekor ile sonlandığı belirtilerek katılımcılara teşekkür edildi.
 


Şanlıurfa’da Başvuru Rekoru Kırıldı
Konuyla ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm teknoloji meraklılarına ve robot severlere TEŞEKKÜRLER! Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular tamamlandı. Rekorlarla sonuçlanan başvuruların istatistiki bilgilerini sizler için hazırladık.” İfadelerine yer verildi.
Yarışmaya katılan kurum sayısı 1503, yarışacak olan robot sayısı 4063, katılımcı sayısı ise 8583 olarak kayıtlara geçerken MEB Uluslararası Robot Yarışması, yeni tip korona virüsün ülkemiz sınırlarında yayılımını önlemek adına ileri bir tarihe ertelenmişti.
 
 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
​Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan MEB Uluslararası Robot Yarışmasına rekor başvuru geldi.
Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
​Bozova Belediyesi gündelik olarak halkın yoğun kullandığı Şanlıurfa – Bozova arasında taşımacılık yapan kooperatif araçlarını dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor
Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor
​Haliliye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
​Kaymakam Duman: 65 Yaş Üstü Vatandaşların ihtiyaçları Giderilecek
​Kaymakam Duman: 65 Yaş Üstü Vatandaşların ihtiyaçları Giderilecek
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman duyurdu: “65 yaş üstü vatandaşlar kaymakamlığımızı arayıp ihtiyaçlarını dile getirebilirler.”
Canpolat’tan Vatandaşlara Açıklama: Evde Kalın Sağlıklı Kalın
Canpolat’tan Vatandaşlara Açıklama: Evde Kalın Sağlıklı Kalın
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü’deki 116 park ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.
​Şanlıurfa’da Bu Adama Kuşların Babası Diyorlar
​Şanlıurfa’da Bu Adama Kuşların Babası Diyorlar
Şanlıurfa’da ‘kuşların babası’ olarak bilinen yaşlı adam, 27 yıldır çöpten topladığı ekmek parçalarıyla kuşları besliyor.
​Vekil Gök’ten Miraç Kandili Mesajı
​Vekil Gök’ten Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Abdulkerim Gök, Miraç Kandili için bir mesaj yayınladı.
Eyyübiye Belediyesinden 10 Bin Metrekarelik Yeni Bir Park Daha
Eyyübiye Belediyesinden 10 Bin Metrekarelik Yeni Bir Park Daha
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanda yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı
Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Son Dakika! Fatih Terim Korona Virüse Yakalandı
Harran Kırsalı Genç Başkan İle Kalkınıyor
Harran Kırsalı Genç Başkan İle Kalkınıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿