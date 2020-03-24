Şanlıurfa’daki O Yarışmaya Rekor Başvuru Yapıldı

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan MEB Uluslararası Robot Yarışmasına rekor başvuru geldi. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda MEB Uluslararası Robot Yarışmasına başvuruların rekor ile sonlandığı belirtilerek katılımcılara teşekkür edildi.Şanlıurfa’da Başvuru Rekoru KırıldıKonuyla ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm teknoloji meraklılarına ve robot severlere TEŞEKKÜRLER! Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması için başvurular tamamlandı. Rekorlarla sonuçlanan başvuruların istatistiki bilgilerini sizler için hazırladık.” İfadelerine yer verildi.Yarışmaya katılan kurum sayısı 1503, yarışacak olan robot sayısı 4063, katılımcı sayısı ise 8583 olarak kayıtlara geçerken MEB Uluslararası Robot Yarışması, yeni tip korona virüsün ülkemiz sınırlarında yayılımını önlemek adına ileri bir tarihe ertelenmişti.Editör: Ahmet Şen