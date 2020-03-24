Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Çalışanlarına 1000 TL İkramiye! Urfa da Verecek Mi?

Örnek Bir Uygulamaya İmza Attı

Yaptığı her iş ve hayata geçirdiği her proje ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini geride bırakan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e örnek olacak bir uygulamaya daha imza atarak aralarındaki farkı ortaya koydu.Başkan Fatma Şahin, Koronavirüs ile mücadele sürecinde aktif bir şekilde çalışan belediye personeline 1000 TL ikramiye vereceklerini açıkladıÖrnek uygulaması hakkında açıklama yapan Başkan Fatma Şahin, “COVID-19 ile mücadele sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, mesai arkadaşlarımın hakkını ödeyemeyiz. Koronavirüs'e karşı alınan önlemler için sahada çalışan arkadaşlarımıza 1000 TL ikramiye vereceğiz kısmetse. Emeğinize sağlık arkadaşlar.” diyerek çalışanlarına teşekkür etti. Açıklamanın ardından gözler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e çevrildi. Koronavirüs çalışmalarında büyük mücadele veren çalışanlara ikramiye verilecek mi?Editör: Ahmet Şen