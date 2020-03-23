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Bu haber 23 Mart 2020 23:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu

​Bozova Belediyesi gündelik olarak halkın yoğun kullandığı Şanlıurfa – Bozova arasında taşımacılık yapan kooperatif araçlarını dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu

Bozova Belediyesi gündelik olarak halkın yoğun kullandığı Şanlıurfa – Bozova arasında taşımacılık yapan kooperatif araçlarını dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.

Bozova Belediyesi gündelik olarak halkın yoğun kullandığı Şanlıurfa – Bozova arasında taşımacılık yapan kooperatif araçlarını dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Aynı zamanda Bozova ilçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile isteyen vatandaşların araçları Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçla dezenfekte edildi. Seyir halindeki araçlar durdurularak Bozova belediyesi tarafından dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
 
Bu işlemlerin ardından Bozova halkı dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı Bozova belediyesi ekibine ve Bozova belediye başkanı Suphi Aksoy’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Aksoy ‘’ dünyada ve ülkemizde son zamanlarda görülen korona virüsünden dolayı  İlçe merkezinde dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bugün polis kontrol noktasında aracını dezenfekte etmek isteyen vatandaşlarımızın araçlarını ve aynı zaman da gündelik olarak halkımızın yoğun kullandığı Bozova – Şanlıurfa arası kooperatif taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdik. Halkımızın sağlığı her zaman bizim için önemli. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Panik yok tedbir var diyoruz.’’ dedi.
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Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
Başkan Aksoy, Vatandaşlara Araçlarını Dezenfekte Etme Çağrısında Bulundu
​Bozova Belediyesi gündelik olarak halkın yoğun kullandığı Şanlıurfa – Bozova arasında taşımacılık yapan kooperatif araçlarını dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
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