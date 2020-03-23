Harran Kırsalı Genç Başkan İle Kalkınıyor

Harran Belediyesi tarafından Bükdere kırsal mahallesinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sona erdi.Harran Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler, kırsal mahallelerde başlattığı kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların startının verildiği Süleyman Demirel mahallesinden sonra Tahılalan, Gözele , İmambakır, Aralı ve Bükdere mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmaları sona erdi.Program dahilinde kırsal mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları Buğdaytepe mahallesinde devam ediyor. Harran Belediye başkanı Mahmut Özyavuz beş yılın sonunda üst yapısı bitmeyen mahallenin kalmayacağını belirterek bugüne kadar 100 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaptıklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada; "Harran ilçemizde hummalı bir şekilde gecemizi gündüzümüze katarak ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışıyoruz. Bütün enerji ve eforumuzu bu yolda harcıyoruz. Bükdere mahallemizde başlattığımız kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız bitti. Diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.