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Bu haber 23 Mart 2020 19:41:00 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama: Çin'den Özel İlaç Getirdik

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Sağlık Bakanı Koca'dan Flaş Açıklama: Çin'den Özel İlaç Getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Çin'den özel ilaç getirildiğini duyurdu. Koca ayrıca iyileşen hastaların da olduğunu ve önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirtti.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
 
Koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü.
 
Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz.
 
YAŞLILARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
 
Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.
 
Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanı bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz kararlı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor.
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÜZDE 100 FAZLA EK ÖDEME
 
Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum. 
 
32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ
 
Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik. Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum.
 
MASKE İHRACATI YAPILMAYACAK
 
Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacağını ayrıca ifade etmek istiyorum.
 
300 BİN KİT DAHA GELECEK
 
Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.
 
İYİLEŞEN HASTALARIMIZ VAR
 
İyileşen hastalarımız var ve oldukça fazlalar, önümüzdeki günlerde açıklayacağız.
 
ÇİN'DEN İLAÇ GETİRİLDİ
 
Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik.
 
OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?
 
Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Devletin ilan etmesi gerekmiyor.
 
SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDE VAKALAR VAR
 
Sağlık personeli içinde pozitif vakalarımız var.
 
YETERSİZ TEST YAPILDIĞI İDDİALARI
 
Biz baştan kimlere test yapılabiliri konuştuk. Öncelikle Çin geçmişi ve teması olan kişilere dendi. Dinamik yapı olduğu için sürekli değişti. Devamında İran, İtalya ve Avrupa olarak değişti. Daha sonra yurt dışı dendi, şimdi artık semptom olan herkese. Bu algoritmaya göre hareket ettik. Şu dönemde test sayısı fazla olacak. Baştan düşük olan, şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki dönemde 10-15 bine çıkacağız.
 
Pozitif sonuç çıktığında devamında temaslıyı bulmamız gerekiyor. Temas ettiği kişilere tarama olmazsa giderek artar. O yüzden kamu/özel kimler çalışabilecekse bunun bilgisini bize verme zorunluluğu var. O bilgiyi veren her kurumla çalışıyoruz.
 
HİÇ BİR KİTTEN ÜCRET ALMIYORUZ
 
Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz
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