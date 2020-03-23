​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı

Şanlıurfa Ticaret Borsası (ŞUTB) Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, çalışma saatlerine düzenleme getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, Koronavirüs (COV1D-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak amacıyla çeşitli kararların alınmasının ardından ŞUTB’de de önlemler artırılmaya devam ediliyor.Şanlıurfa Ticaret Borsası bu önlemler kapsamında çalışma saatlerine yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenlemeye göre çalışma ve hizmet saatleri 12:00-17:00 olarak açıklandı.