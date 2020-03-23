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Bu haber 23 Mart 2020 20:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Açıkladı: O İşyerlerinden Kira Alınmayacak

Bakan Gül: 'İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak'

Bakan Açıkladı: O İşyerlerinden Kira Alınmayacak

Bakan Gül: 'işyurtları kurumu tarafından kiraya verilen işletmelerden kira alınmayacak' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.
 
Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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Ekonomi
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