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Bu haber 23 Mart 2020 19:45:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü'de Eldiven Ve Maske Denetimi

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri Koronavirüs nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu.

​Karaköprü'de Eldiven Ve Maske Denetimi

 
Karaköprü Belediyesi  Zabıta  ekipleri  Koronavirüs  nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda  eldiven ve maske denetimi  yaparak  esnafa gerekli uyarılarda bulundu.
 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan koronavirüsüne karşı denetimlerini artıran Karaköprü Belediyesi  Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırın, market ve lokantalarda  eldiven ve maske denetimi  yaparak  esnafa gerekli uyarılarda bulundu.
 
Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan  zabıta ekipleri  fırınlarda çalışan personele eldiven , maske ve bone takmaları konusunda uyarılarda bulunken  lokantalarda müşteri kabul  edilmemesi  sadece servis  kabul etmeleri  konusunda gerekli uyarılar yapıldı.
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