​Karaköprü'de Eldiven Ve Maske Denetimi

Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri Koronavirüs nedeniyle ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde yayılan koronavirüsüne karşı denetimlerini artıran Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan fırın, market ve lokantalarda eldiven ve maske denetimi yaparak esnafa gerekli uyarılarda bulundu.Genel temizlik ve hijyen denetiminde bulunan zabıta ekipleri fırınlarda çalışan personele eldiven , maske ve bone takmaları konusunda uyarılarda bulunken lokantalarda müşteri kabul edilmemesi sadece servis kabul etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapıldı.