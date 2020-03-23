Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Mart 2020 18:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor

​Haliliye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor

Haliliye’de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, dünyayı tehdit eden ölümcül korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, virüsün bulaşma ihtimaline karşı vatandaşların parklarda oturmaması için buralarda bulunan bankları topluyor. Söküm işlemi yapılamayan alanlara ise ‘girilemez' şeritleri çekildi. Ekipler toplanan bankları atölyeye taşırken, salgın tehdidinin geçmesi ile birlikte toplanan banklar yenilenerek yerlerine tekrardan monte edilecek.
 
Salgınla mücadelede tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkaran Haliliye Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan taziye evlerinde de kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın tehdidine karşı taziye evlerinde bulunan halıları topluyor. Ekiplerce toplanan halılar yıkanıp dezenfekte ediliyor. Virüs tehdidinin ortadan kalması ile birlikte halılar tekrardan serilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Yıpranmış halıların yerine ise yeni halıların serimi yapılacağı belirtilirken, taziye evlerinde de deforme olmuş veya kullanılamaz hale gelmiş alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapılacak.
 
Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında temizlik işleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve vatandaşların talep ve şikayetleri için hizmet veren Beyaz Masa birimi mesai kavramı faaliyetlerini sürdürdükleri bildirildi.
 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor
Urfa'da Oturma Bankları Sökülüyor
​Haliliye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
​Kaymakam Duman: 65 Yaş Üstü Vatandaşların ihtiyaçları Giderilecek
​Kaymakam Duman: 65 Yaş Üstü Vatandaşların ihtiyaçları Giderilecek
Hilvan Kaymakamı Furkan Duman duyurdu: “65 yaş üstü vatandaşlar kaymakamlığımızı arayıp ihtiyaçlarını dile getirebilirler.”
Canpolat’tan Vatandaşlara Açıklama: Evde Kalın Sağlıklı Kalın
Canpolat’tan Vatandaşlara Açıklama: Evde Kalın Sağlıklı Kalın
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunma tedbirleri ile ilgili yayımladığı bir mesajında zorunlu haller olmadığı sürece evden çıkmayın açıklamasında bulundu.
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
​Karaköprü’de 116 Park Dezenfekte Edildi
Karaköprü Belediyesi, Koronavirüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Karaköprü’deki 116 park ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
​Şanlıurfa’da Yasağa Uymayan Yaşlılara Polis Ve Zabıta Engeli
Korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Şanlıurfa’da yasağa uymayan yaşlılar, polis ve zabıta ekiplerince araçlarla evlerine götürüldü.
​Şanlıurfa’da Bu Adama Kuşların Babası Diyorlar
​Şanlıurfa’da Bu Adama Kuşların Babası Diyorlar
Şanlıurfa’da ‘kuşların babası’ olarak bilinen yaşlı adam, 27 yıldır çöpten topladığı ekmek parçalarıyla kuşları besliyor.
​Vekil Gök’ten Miraç Kandili Mesajı
​Vekil Gök’ten Miraç Kandili Mesajı
Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Abdulkerim Gök, Miraç Kandili için bir mesaj yayınladı.
Eyyübiye Belediyesinden 10 Bin Metrekarelik Yeni Bir Park Daha
Eyyübiye Belediyesinden 10 Bin Metrekarelik Yeni Bir Park Daha
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Osmanlı ve Yenice mahallelerini ayıran ve kamuoyunda Kito Deresi olarak bilinen 10 bin metrekarelik alanda yapılacak park yerinde incelemelerde bulundu.
​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
​Urfalı Muhtar İş Yerlerini Dezenfekte Etti
Şanlıurfa’da Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mahalle muhtarı iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti.
Başkan Beyazgül, Vatandaşlara Gıda ve Hijyen Kolisi Dağıttı
Başkan Beyazgül, Vatandaşlara Gıda ve Hijyen Kolisi Dağıttı
Şanlıurfa'da dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi; yaşlı, engelli ve maddi olanakları kısıtlı aileler için gıda kolisi ve hijyen paketi dağıtımına başladı. İlk etapta 17 bin aileye gıda kolisi ve 4 bin 500 aileye ise hijyen paketi dağıtılacağını belirten Başkan Beyazgül, "Önümüzdeki süreçlerde yardımlarımız artarak devam edecek" dedi.
Harran Kırsalı Genç Başkan İle Kalkınıyor
Harran Kırsalı Genç Başkan İle Kalkınıyor
Bakan Açıkladı: O İşyerlerinden Kira Alınmayacak
Bakan Açıkladı: O İşyerlerinden Kira Alınmayacak
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​ŞUTB’de Çalışma Saatlerine Korona Virüs Ayarı
​Karaköprü'de Eldiven Ve Maske Denetimi
​Karaköprü'de Eldiven Ve Maske Denetimi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿