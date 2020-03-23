Urfa'da Bankalar Koronavirüs Pompalıyor

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde Corona virüsüne karşı dünya ülkeleri alarma geçti. Türkiye'de virüse karşı ciddi bir mücadele veren ülkeler arasında geliyor. Ancak Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden olan Şanlıurfa'da bankalar ve diğer resmi kurumlara girmek için sıra bekleyen vatandaşlar resmen birbirine Corona virüsü pompalıyor.Sözde bankalarda kalabalıkların oluşmaması için içeriye birer ya da ikişer kişi şekilde vatandaşlar alınırken bankaların önünde ise kucak kucağa oluşan uzun kuyruklar meydana geldi. Olası bir salgın durumunda banklar vatandaşların hastalanmasına neden olur. Yoldan geçen vatandaşlar oluşan duruma tepki gösterirken bankaların sadece kendini ve personelini düşündüğünü söyledi.