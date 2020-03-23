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Bu haber 23 Mart 2020 12:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı

​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı

​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak olan 1000 lira ödeme için tarihlerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Corona Virüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı” hakkında detayları açıkladı.

1000 lira ödeme hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi:


“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacaktır.
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız. Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000’er lira destek vereceğiz”
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Ekonomi
​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı
​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı
​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı
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