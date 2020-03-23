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Bu haber 23 Mart 2020 12:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı

​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı

​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.Diyarbakır kırsalında yaklaşık 4 ay önce yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezdeki 4 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kızıl akbaba ekiplerin bakışları arasında gökyüzünde kanat çırparak uzaklaştı.
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​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı
​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı
​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı
Çocuklar EBA İle İlk Derslerini İşledi
Çocuklar EBA İle İlk Derslerini İşledi
​Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla uzaktan eğitim, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başladı.
​Kamu Çalışanlarına Esnek Mesai Geliyor
​Kamu Çalışanlarına Esnek Mesai Geliyor
Kamuda ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine yönelik genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.
​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi
​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi
korona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi.
​Öğrenciler Dikkat! Uzaktan Eğitim Yarın Başlıyor
​Öğrenciler Dikkat! Uzaktan Eğitim Yarın Başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yarın uzaktan eğitim süreci başlayacak. TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak eğitimlerde ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza
​65 Yaş Üzeri Keyfi Dışarı Çıkana 3 Bin 150 TL Ceza İçişleri Bakanlığı, dün “Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırıl” açıklamasından sonra dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı açıklandı.
​65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak
​65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak
İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda Kayseri'de uygulanacak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılması ile ilgili 112 Acil Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplantı yapıldı.
​Terör Suçu İşleyenlere İndirim Olacak Mı? Erdoğan İtiraz Etti: Adam Öldürene İndirim Olmaz
​Terör Suçu İşleyenlere İndirim Olacak Mı? Erdoğan İtiraz Etti: Adam Öldürene İndirim Olmaz
AK Parti, ceza infaz indirimi konusundaki çalışmasını önümüzdeki hafta siyasi parti gruplarına sunacak. MHP itiraz etmezse, terör propagandası suçunun infaz süresi düşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın infaz indirimleri hakkındaki görüşlerinde ise adam öldürene indirim yapılmayacağı konuşuluyor
Ek Genelge Yayımlandı; ​Restoran ve Pastanelerde Müşteri oturamayacak
Ek Genelge Yayımlandı; ​Restoran ve Pastanelerde Müşteri oturamayacak
Genelge ile içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek.
Berberler Kapatılacak Diye Yoğunluk Artıyor
Berberler Kapatılacak Diye Yoğunluk Artıyor
​İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı karar sonrasında kuaför ve berber salonları doldu taştı.
Başkan Mehmet Karakeçili Miraç Kandili mesajı Yayımladı
Başkan Mehmet Karakeçili Miraç Kandili mesajı Yayımladı
​Şanlıurfa Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Karakeçili, Miraç Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda Türkiye ve İslam alemi için iyi dilek ve temennilerde bulundu.
İsa Kızıldemir, Birlik Beraberlik Vurgusu Yaptı
İsa Kızıldemir, Birlik Beraberlik Vurgusu Yaptı
​Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir Miraç Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
Türkiye Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Sıralamasında Geriledi
​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı
​Şanlıurfa’da Hayata Tutunan Kızıl Akbaba Doğaya Bırakıldı
​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı
​Ailelere Yapılacak Olan 1000 Lira Ödemenin Tarihi Açıklandı
Çocuklar EBA İle İlk Derslerini İşledi
Çocuklar EBA İle İlk Derslerini İşledi
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