Şanlıurfa'da Dört Ailenin Acı Günü

Şanlıurfa’da vefat edenlerin isimleri ve taziye yerleri;
MEHMET ÇİÇEK
1959 doğumlu Güli oğlu Mehmet Çİçek hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
MUHİTTİN AKYILDIRIM
1973 doğumlu Kavaş oğlu Muhittin Yıldırım hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Yeni aile mezarlığına defnedildi.
HÜSEYİN GÜLER
1932 doğumlu Mustafa oğlu Hüseyin Güler hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Yeni aile mezarlığına defnedildi.
NURCAN DEMİR
Hadi kızı Nurcan Demir hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi Bediüzzaman aile mezarlığına defnedildi.
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