Harran Tıp Fakültesinden Korona Kararı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Güzelçicek tarafından yapılan yazılı açıklamada Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi olarak Hastane Acil Afet Programının aktive ettiklerini açıkladı.



Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada



ülkemizde de salgın halini alan ve tehlike arz eden Coronavirüs nedeniyle kısa adı HAP Hastane Acil Afet Programı aktive edilmiştir.

Bu bağlamda Harran Üniversitesi Hastanesi olarak aşağıdaki adı geçen polikniklerin 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar hasta kabul edilmeyecektir.



İşte hasta kabul edilmeyecek olan poliklinikler.



Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde KBB, Göz, Fizik Tedavi, Cildiye, Çocuk Cerrahisi, Psikiyatri branşlarında hasta kabul edilmeyecek olup hastanede bunun dışındaki diğer branşlarda ise hasta sayısı sınırlandırılmış olduğunu açıkladı.