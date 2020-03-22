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Bu haber 22 Mart 2020 23:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi

korona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi.

​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi

Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı. Evinde maden suyu biten Koçak, 112 Acil ihbar hattını arayarak maden suyu ihtiyacının karşılanmasını istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu eşi bir süredir İstanbul'da olduğu için yalnız kalan Koçak'ın evine bıraktılar.



 

“65 yaş üzeri kimse dışarıya çıkmasın”

Ethem Koçak, 65 yaş üzeri kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz başka su içemiyoruz, maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.




Editör:Ahmet Şen


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​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi
​Dışarı Çıkamayan Yaşlı Adam 112'yi Arayıp Maden Suyu İstedi
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