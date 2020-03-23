​Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Esnafa Darbe Üstüne Darbe

Akçakale Esnafı: “Sınır Bölgesi Diye Zaten Sıkıntıdayız”

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale'de esnafların hesaplarına Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke konuldu.Hesaplarındaki blokeyi gören esnaflar, daha önce bu borçlarla alakalı hiçbir tebligat veya ödeme emri gelmediğini ifade etti. Esnaflar, zaten sınır bölgesi olması sebebi ile işlerinin kesat olduğunu üstüne üstelik bir de Corona virüsü dolayısı ile işlerinin daha da kötü olduğunu belirterek, Büyükşehir'in 2 ayda, ayın 16'sında hesaplarına bloke koymasının çok manidar olduğunu belirttiler.Büyükşehirden Esnafa Ne Kadar Borç ÇıktıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden esnafa 1632 liralık bir borç çıktı. Vatandaş bunu ödemek istediği zaman 500-600 lira da avukat masrafı, 300-400 lira da icra masrafı da dâhil olmak üzere gelen borç kadar para ödemek zorunda kalacak. Akçakale esnafı konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyesi mutlaka borçlarını almakla mükelleftir fakat bu gibi komik rakamlar için Urfalıları icraya vermek doğru değildir. Hele hele Gazi ilçemiz Akçakale bunu hak etmiyor. Zaten insanların her an ölüm korkusuyla içinde yaşadığı Akçakale ilçemizde bulunan küçük esnafına bu yapılan doğru değildir.”Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgede iflas ve icra takiplerinin durdurulması emredilmişti.Editör: Ahmet Şen