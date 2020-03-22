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Bu haber 22 Mart 2020 21:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Kayınbiraderini Otobüsten İndirip Kurşun Yağdırdı

Bir kişi, otobüste bulunan kayınbiraderini indirip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kurşunu biten zanlı, hızını alamayarak yaraladığı şahsın kafasına dipçikle vurdu.

​Kayınbiraderini Otobüsten İndirip Kurşun Yağdırdı

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. 

 

Otobüsün Kapısı Açılmayınca Kurşun Yağmuruna Başladı

Edinilen bilgilere göre, H.A. iddiaya göre aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Mahsun A.'yı takip etmeye başladı. Mahsun A.'nın otobüse bindiğini gören H.A., otobüsü durdurarak kayınbiraderinin inmesini istedi. H.A., Mahsun A. inmeyince yanında getirdiği pompalı tüfekle otobüs içindeki şahsa ateş açtı. 




 

Kurşun Yetmedi Kafasına Dipçikle Vurdu

Kurşunların isabet ettiği Mahsun A. yere düşerken, zanlı H.A. pompalı tüfekle ateş etmeye devam etti. Kurşununun bitmesi üzerine H.A., tüfeğin dipçiği ile Mahsun A.'nın kafasına vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan cep telefonu ile görüntü çekerken, bir yandan güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Kayınbiraderini Otobüsten İndirip Kurşun Yağdırdı
​Kayınbiraderini Otobüsten İndirip Kurşun Yağdırdı
Bir kişi, otobüste bulunan kayınbiraderini indirip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kurşunu biten zanlı, hızını alamayarak yaraladığı şahsın kafasına dipçikle vurdu.
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