​Korona Virüsü Bahane Ederek Yaşlı Adamın Parasını Gasp Etti

Korona virüsü bahane edip kolonya uzattı

Polis kısa sürede zanlıyı kıskıvrak yakaladı

Polis hem şüpheliye hem de kendine maske taktı

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde önceki gün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekti. Yaşlı adam ardından evine seyrettiği esnada Özgül Sokak girişinde yerde içerisinde sahte 10 bin doların olduğu şeffaf poşete sarılı paraları gördü. Yaşlı adam eğilip poşete aldığı esnada bir şahıs yanına gelerek, paraların kendisine ait olduğunu belirterek geri istedi. Bunun üzerine yaşlı adam şahsa polis merkezine gideceğini söyleyerek paraları vermedi. Parayı alamayan zanlı yaşlı adam darp ederek cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda poşette lastiği sarılarak olan paraların 97 adet sahte 100 dolar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastaneden sağlık raporu alınan yaşlı adam şikayetçi olmak için ifadesi alınmak üzere Haliç Polis Merkezine götürüldü.Öte yandan, zanlının yaşlı adamı takip ettiği ve korona virüsü bahane ederek kolonya uzattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlı yaşlı adamın yanında yürüyerek onunla sohbet ediyor. Yürüyüş esnasında zanlı yaşlı adama kolonya uzatıyor. Adamın istememesinin ardından zanlı cebinden sahte dolarların olduğu bir poşet çıkartıyor. Daha sonra adam ve zanlı kamera açısından çıkıyor.Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında polis, zanlının “dolandırıcılık” ve “kötü muamele” gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Reşit Y. (53) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında zanlı, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, ifadesi alınarak sorgulandı.Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Reşit Y., polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği esnada polis ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında hem kendilerine hem de şüpheliye maske taktıkları görüldü.Editör: Ahmet Şen